В Татарстане водитель легковушки не заметил в темноте лежащего на дороге мужчину и переехал его

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Татарстане 28-летний водитель легковушки «Жигули» не заметил в темноте лежащего на дороге мужчину и переехал его. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне около девяти вечера на 1-м км автодороги Чистополь – Нижнекамск – Красная Кадка – Верхние Челны 28-летний водитель "Жигулей" 6-й модели, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 67-летнего пешехода, который лежал на проезжей части», – уточнили в ГИБДД.

Травмы, которые получил пожилой мужчина, оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался на месте происшествия.



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