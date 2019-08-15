К WorldSkills театр Камала подготовил спектакли, мастер-классы по профессиям театра и видеопоказ

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани к чемпионату рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 театр им. Г. Камала подготовил 10 спектаклей, мастер-классы и видеопоказ постановки «Любовь бессмертна». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала Ильфир Якупов.

«С 19 по 31 августа мы отыграем 10 спектаклей. Для каждого спектакля будет работать синхронный перевод на английский язык, который будет актуален для наших иностранных гостей», — сказал Ильфир Якупов.

«Буквально вчера представители татарской делегации из Финляндии написали, что они приедут и спрашивали, какие спектакли будут проходить, просили забронировать для них места в зрительном зале», — добавил Ильфир Якупов.

Кроме спектаклей 22 и 27 августа на площади перед театром организуют мастер-классы по рабочим профессиям театра, таким, как гример, бутафор, швея.

«Это творческие рабочие профессии, но они не включаются в чемпионат из-за того, что их тяжело оценить», — отметил спикер.

Также 23 августа на Набережной озера Кабан покажут видеозапись спектакля «Любовь бессмертная», а 25 августа пройдет литературно-музыкальный вечер от артистов театра им. Г. Камала.

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