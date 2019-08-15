Виталий Мутко проведет в Казани заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию ТАССР

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию ТАССР станет одним из центральных событий завтрашнего визита вице-премьера Виталия Мутко в Казань. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В середине дня Виталий Мутко проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению столетия образования Республики Татарстан. Указом Президента РФ был создан этот оргкомитет. Председателем определен вице-премьер Виталий Леонтьевич. Здесь в республике подготовка празднования столетия ТАССР началась еще в 2015 году. У нас также сформирован свой республиканский оргкомитет, который также проводит заседания по исполнению плана мероприятий», — пояснила Галимова.

В рамках столетия планируется открытие здания НКЦ «Казань» в статусе Национальной библиотеки нового формата. Ожидается закладка памятных скверов и парков по всей республике, а экономический форум KazanSummit будет тематическим. Банк России запланировал выпуск памятной монеты, Почта России — выпуск конверта и почтовой марки. Их завтра презентуют членам оргкомитета.

До заседания вице-премьер планирует посетить жилой комплекс «Весна» для ознакомления со строительными решениями застройщика. Также ему проведут экскурсию по одному из местных МФЦ.

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