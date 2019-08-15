Минниханов обсудил с президентом УЕФА особенности проведения матчей Суперкубка

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Особенности организации матчей за Суперкубок УЕФА стали темой вчерашнего разговора между Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Президентом УЕФА Александером Чеферином. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Татар-информ».

«В этот день в Стамбуле проходил матч, и у Президента РТ была встреча с руководством УЕФА. Как вы знаете, Казань заявляется на то, чтобы провести здесь Суперкубок в 2022 или в 2023 году. В связи с этим идет большая заявочная кампания. Заявка уже направлена, как это требовалось по регламенту до октября», — сказала Галимова.

Ранее стало известно, что конкурентами столицы Татарстана в этой заявочный компании стали Минск, Хельсинки, Белфаст и Тирана.

Вчера Рустам Минниханов находился в турецком Стамбуле, где посетил матч Суперкубка УЕФА. Событие прошло на стадионе «Водафон Парк» и завершилось победой футбольного клуба «Ливерпуль». У себя в Instagram Минниханов опубликовал совместное фото с Президентом УЕФА. Подробности их беседы раскрыла Галимова.

«Хочу отметить, что мировые футбольные функционеры стали большими друзьями Казани в связи с тем, что в городе проводился и Кубок конфедераций, и чемпионат мира по футболу. Состоялась дружеская беседа, в том числе по изучению опыта того, как это все организовано в Турции», — заключила она.

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