В Татарстане запустят пилотный проект «Сиделка» для помощи пожилым и инвалидам

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В 2019 году в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском, Заинском и Зеленодольском районах Татарстана запустят пилотный проект по предоставлению услуги «Сиделка». Проект постановления Кабмина РТ опубликован на портале «Официальный Татарстан».

«Услуга „Сиделка“ в рамках реализации пилотного проекта предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Татарстан, являющимся пожилыми гражданами или инвалидами со значительной или полной утратой способности к самообслуживанию и передвижению, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому», — говорится в тексте постановления.

Проект коснется тех, чей размер среднедушевого дохода ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленного в Татарстане для пенсионеров.

Соцработники будут покупать продукты и лекарства, готовить еду и кормить, мыть посуду, проводить полный туалет, менять белье, выносить мусор и оказывать прочую помощь, которая необходима инвалидам и одиноким старикам, следует из постановления.

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