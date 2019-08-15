Мобильное приложение, 31 спектакль и 16 выставок: в Казани пройдет культурная программа WorldSkills

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в рамках мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 пройдет культурная программа, которая будет включать 31 спектакль, показы которых пройдут в шести театрах города, а 16 выставок представят ведущие музеи столицы Татарстана.

Для удобства к WorldSkills разработали мобильное приложение, где можно будет посмотреть всю культурную программу чемпионата. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

«В рамках культурной программы ожидается 8 концертных программ в государственном концертном зале им. С. Сайдашева, 31 спектакль в шести ведущих театрах Казани — им. Г. Камала, им. В. И. Качалова, в ТЮЗе им. Г. Кариева, им. К. Тинчурина, и театре кукол „Экият“. Также 16 тематических выставок, посвященных чемпионату рабочих профессий, пройдут в ведущих музеях Казани», — сказал Дамир Натфуллин.

В художественной галерее Хазинэ уже открылась выставка «Слава труду», которая 21 августа пополнится экспонатами, предоставленными крупными предприятиями Казани, в том числе ПОЗиС и Зеленодольским судостроительным заводом.

В Дирекции спортивных и социальных проектов будет размещаться информация об экскурсионном обслуживании.

«С сегодняшнего дня работает приложение Worldskills. Оно позволяет посмотреть всю программу соревнований и мероприятий», — добавил замминистра.

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