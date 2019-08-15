Ромодановцам вручили подарки от депутата Госдумы Айрата Хайруллина

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Праздник села «Ромодан — ты Родина моя» прошел на прошедших выходных в Алексеевском районе.

Чествование сельчан, которые в третьем поколении работают на земле, и тех, кто вносит посильный вклад в благоустройство родного края, от имени депутата Госдумы Айрата Хайруллина состоялось сразу после службы в недавно восстановленном храме.

Земляков со сцены поздравила глава поселения Ирина Чекалина, поблагодарив администрацию района, спонсоров и самих ромодановцев.

«Большую помощь мы получили от нашего депутата Айрата Назиповича Хайруллина. Благодаря его участию мы смогли приобрести подарки для сельчан. Отмечали тех, кто давно трудится на родной земле, тех, кто активно участвует во всех мероприятиях по благоустройству села. Все 19 человек, кто получил подарки, очень обрадовались, у нас ведь такое впервые было», — поделилась глава района.

«Мне всегда очень приятно видеть, что в селах жизнь идет своим чередом, что живущие там люди умеют и за свой родной край постоять, и порядок там навести. Проведение совместных мероприятий и праздников является ярким событием в жизни сельчан, это сплачивает народ, делает их еще более активными. Видеть желание людей жить в родном селе — это очень важно, это значит, что еще не все потеряно. Мы ведь в последнее время очень много делаем для возрождения наших сельских территорий, а без желания людей жить там все будет бессмысленно», — отметил зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор проекта «Российское село» Айрат Хайруллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.