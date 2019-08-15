Татарстанские паломники совершают дополнительную умру

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В эти дни паломники из Татарстана, вернувшись в Мекку, совершают дополнительную умру, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Умра – это разновидность паломничества, которая содержит в себе меньшее количество ритуальных действий, чем хадж. «Если перед хаджем они вошли в состояние ихрама до Миката, то для людей, находящихся в Мекке, порядок вступления в ихрам несколько иной», — говорится в сообщении.

Для этого хаджии совершают полное омовение, облачаются в чистый ихрам, делают намерение и читают два ракагата намаза в мечети Айши и направляются в мечеть Аль-Харам, пояснили в муфтияте.

Отмечается, что дополнительную умру паломники совершают самостоятельно без руководителей групп.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 1800 татарстанских паломников приступили к основным обрядам хаджа.

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