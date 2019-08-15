Татар-информ

15 августа 2019, 11:19

Происшествия

В Хакасии водитель внедорожника «Тойота» из Казани уснул за рулем и протаранил «ГАЗель»

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Происшествия

В Хакасии водитель внедорожника «Тойота» из Казани уснул за рулем и протаранил «ГАЗель»

Фото: соцсети

В результате аварии различные травмы получила 53-летняя пассажирка грузового авто.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Хакасии водитель внедорожника «Тойота» из Татарстана уснул за рулем и протаранил «ГАЗель», сообщает Госавтоинспекция Республики Хакасия.

«Сегодня около семи часов утра на 353-м км автодороги "Енисей" 54-летний водитель автомобиля "Тойота Лэнд Крузер", проживающий в Казани, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем "ГАЗель"», – уточнили в ГИБДД республики.

От удара грузовичок вылетел на обочину и съехал в кювет. В результате происшествия различные травмы получила 53-летняя пассажирка «ГАЗели». Женщину на карете скорой помощи доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель внедорожника уснул за рулем.


 

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