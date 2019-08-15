Сотрудники Центра стандартизации и метрологии Росстандарта в РТ сдали нормативы ГТО

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Специалисты ФБУ «ЦСМ Татарстан» присоединились к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне».

«Во времена СССР аббревиатура ГТО не нуждалась в расшифровке. Совсем неудивительно, что в настоящее время в стране возрождению комплекса ГТО уделено повышенное внимание. Со своей стороны мы активно поддерживаем данную тенденцию и делаем многое, для того чтобы сотрудники нашего Центра были здоровы и физически развиты», — сообщил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.

Всего проверить уровень соответствия нормам физической подготовленности решили более 20 сотрудников.

В состав судейской коллегии вошли представители Центра тестирования при стадионе «Трудовые резервы» под руководством Ильнура Нуриева.

Участники тестирования сдавали бег на короткие и длинные дистанции, выполняли упражнения на пресс, отжимание и подтягивание, прыгали в длину с места, проверяли свою гибкость в наклонах вперед.

«Сейчас здоровый образ жизни довольно актуален, поскольку каждому хочется быть здоровым и красивым. Нормативы были вполне преодолимыми, выполнить большинство упражнений по силам каждому, хотя забег на 3 километра дался совсем нелегко», — поделился своими впечатлениями инженер отдела измерений физико-химических величин Алмаз Закирзянов.

Заместитель директора ЦСМ Татарстан Андрей Галеев после прохождения тестирования отметил, что такие спортивные испытания делают нас выносливее не только физически, но и укрепляют командный дух.

Сотрудники Центра стандартизации и метрологии справились с большинством испытаний вполне успешно. В итоге практически все участники сегодняшнего мероприятия показали результаты, достаточные для получения значка ГТО. Организаторам теперь предстоит отправить сведения в Москву, где будет принято решение Министерства спорта РФ о присвоении золотого, серебряного или бронзового значка.

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