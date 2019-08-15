Рустам Минниханов встретился с главой УЕФА на финальном матче Суперкубка в Стамбуле

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Во время рабочей поездки в Турцию Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил финальный матч Суперкубка УЕФА, на котором впервые встретились два английских клуба — триумфатор Лиги Чемпионов «Ливерпуль» и победитель Лиги Европы «Челси». Во время матча Рустам Минниханов провел встречу с Президентом УЕФА Александером Чеферином, опубликовав фотографию в своем Instagram.

«С Президентом УЕФА на матче Суперкубка Ливерпуль — Челси!» — написал Президент РТ.

Матч состоялся вечером в среду на стадионе «Водафон Парк» и стал 44-м розыгрышем Суперкубка УЕФА. Поединок чемпионов закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:2, по пенальти — 5:4.

Ранее Бюро исполкома Российского футбольного союза поддержало предложение выдвинуть Казань в качестве кандидата на место проведения Суперкубка УЕФА 2022 и 2023 годов.

Рустам Минниханов в среду посещал Турцию с краткосрочным рабочим визитом. Он осмотрел комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri, ознакомившись с управлением, обеспечением и организацией работы объектов. Кроме того, руководитель республики побывал в парке Йылдыз и Мальтийском особняке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.