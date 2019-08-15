Татар-информ

15 августа 2019, 08:44

Hi-Tech

В Microsoft признались, что прослушивают разговоры пользователей

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Hi-Tech

В Microsoft признались, что прослушивают разговоры пользователей

Компания может анализировать информацию, которую получила от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Компания Microsoft призналась, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Vice.

Так, компания может анализировать информацию, которую получила от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator. При этом обработка таких данных может быть как автоматизированной, так и ручной. Ранее, отмечает издание, Microsoft нанимала подрядчиков для прослушки личных диалогов пользователей.

«Мы решили, нам следует точнее конкретизировать, что люди иногда занимаются изучением контента», — заявили в компании. Там надеются, что обнародование этой информации внесет «больше ясности» во взаимодействие с пользователями.

Информация об этом появилась в политике конфиденциальности компании только недавно, ранее упоминаний о том, что аудиозаписи пользователей могут прослушивать другие люди, не было.

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