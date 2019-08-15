(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В результате пожара в казанской пятиэтажке погиб ребенок, пострадали трое взрослых. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 2.40 сообщение о том, что в пятиэтажном доме на Космонавтов горит квартира, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

Когда пожарные ПСЧ №6 прибыли к дому №28 по Космонавтов, выяснилось, что огонь полыхает в трехкомнатной квартире на втором этаже – горели вещи на площади 10 квадратных метров.

В результате пожара пострадали трое взрослых и ребенок. 87-летняя и 41-летняя женщины, а также 42-летний мужчина госпитализированы в городскую больницу №7 с отравлением продуктами горения.

11-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в ДРКБ, где около четырех часов утра он скончался.

По предварительной версии, пожар начался из-за неисправного обогревателя.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.