(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В результате пожара в казанской пятиэтажке погиб ребенок, пострадали трое взрослых. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В 2.40 сообщение о том, что в пятиэтажном доме на Космонавтов горит квартира, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.
Когда пожарные ПСЧ №6 прибыли к дому №28 по Космонавтов, выяснилось, что огонь полыхает в трехкомнатной квартире на втором этаже – горели вещи на площади 10 квадратных метров.
В результате пожара пострадали трое взрослых и ребенок. 87-летняя и 41-летняя женщины, а также 42-летний мужчина госпитализированы в городскую больницу №7 с отравлением продуктами горения.
11-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в ДРКБ, где около четырех часов утра он скончался.
По предварительной версии, пожар начался из-за неисправного обогревателя.