В России могут ввести льготы для совершеннолетних абитуриентов-сирот

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Совершеннолетние школьники и абитуриенты колледжей и профучилищ смогут получать те же льготы, что и дети-сироты, следует из законопроекта, подготовленного Минпросвещения РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, они смогут претендовать на бесплатное питание, проживание в жилом помещении и комплект одежды и обуви, или получить возмещение полной их стоимости. Кроме того, совершеннолетние абитуриенты-сироты будут получать бесплатную медицинскую помощь и соцподдержку до окончания обучения.

Льготы коснутся также абитуриентов в возрасте 18 — 23 лет, потерявших родителей во время поступления на бюджетное отделения очной формы обучения основным профобразовательным программам или по программам профподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

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