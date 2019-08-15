Минздрав РФ: Мальчики школьного возраста чаще всего больны ожирением, девочки – дефицитом массы тела

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Стали известны самые распространенные заболевания среди российских школьников. Исследование провели специалисты из Национального медицинского исследовательского центра при Минздраве России, сообщает RT.

Так, среди первоклассников абсолютно здоровы 4,3% детей, а к концу 11-го класса таких ребят не остается. За время школьной жизни распространенность функциональных отклонений у детей выросла почти на 15%, также врачи на 52,8% чаще диагностируют хронические заболевания.

Мальчики-школьники чаще всего болеют ожирением, бронхиальной астмой, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертонией и плоскостопием. Среди девочек наиболее распространены дефицит массы тела, неврозы, головные боли и близорукость.

Для мальчиков самым психологически сложным становится период с 1-го по 3-й класс, а также выпускной, 11-й. Для девочек — 9 — 11-й классы.

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