Ягоды и полиэфирное волокно: в Мамадыше оценили потенциальные инвестиционные ниши

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Побывавшая в Мамадышском районе Татарстана балансовая комиссия определила потенциальные инвестиционные ниши и возможности интеграции бизнеса. Гости посетили предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства района, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Сначала комиссия побывала на промышленной площадке «Вятка», где состоялась торжественная закладка первого камня в основание нового завода по переработке гранита и мрамора ООО «Ясат». Объем инвестиций в новое производство оценивается в более чем 150 млн рублей.

Затем эксперты посетили филиал ООО «Азбука сыра», завод по производству сэндвич-панелей ООО «АИФ Групп», Промышленный комбинат и крестьянско-фермерские хозяйства.

Наличие крупных предприятий стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, а также крестьянско-фермерских хозяйств. Так, молокозавод ООО «Азбука сыра» почти 40% перерабатываемого молока закупает у местных КФХ. А так как потребности предприятия велики, потенциал для интеграции с аграриями у него не исчерпан.

Среди совсем неосвоенных ниш – переработка плодов и ягод, о которой в муниципалитете задумались по рекомендации специалистов Минэкономики республики. Клубнику, садовую землянику, яблоки и другие подобные культуры в районе выращивают на площади почти 260 га. Локализовать производство можно было бы на территории промпарка «Вятка».

На встрече с руководством Промышленного комбината эксперты упомянули возможность открыть производство полиэфирного волокна, закупаемого сейчас в Беларуси. Потребности предприятия в этом сырье превышают 10 тонн в год. Специалисты намерены изучить рынок, чтобы оценить возможности по локализации.

Кроме того, в рамках выезда представители профильного ведомства провели круглые столы для предпринимателей Мамадышского района.

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