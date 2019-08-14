Спортсмены из Казани победили на чемпионате ПФО по русским шашкам

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). На прошедшем в Казани чемпионате Приволжского федерального округа по русским шашкам среди мужчин и женщин воспитанники школы имени Нежметдинова завоевали десять медалей разного достоинства и стали победителями в неформальном командном зачете. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Казанцы стали обладателями четырех золотых, четырех серебряных и двух бронзовых наград. В классической программе среди мужчин первым стал Дмитрий Цинман, а среди женщин второе и третье места заняли Ляйсан Насыбуллина и Дарья Пигачева. В быстрой программе среди мужчин «золото» и «серебро» взяли Денис Шогин и Дмитрий Цинман, а среди женщин «золото» завоевала Дарья Пигачева. В молниеносной программе Дмитрий Цинман и Шамиль Гаязов удовольствовались «серебром» и «бронзой», тогда как Дарья Шонина и Дарья Пигачева взяли «золото» и «серебро».

Состязания проходили с 9 по 13 августа по трем программам: классической, быстрой и молниеносной. «Среди участников [турнира] – четыре гроссмейстера, восемь мастеров спорта России, 27 кандидатов в мастера спорта и 15 перворазрядников», – отмечается в сообщении.

Помимо представителей Татарстана за победу боролись представители Самарской, Нижегородской и Кировской областей, Пермского края, республик Удмуртия, Чувашия и Башкортостан.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Казани также пройдет чемпионат ПФО по стоклеточным шашкам.

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