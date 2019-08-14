Татар-информ

15 августа 2019, 03:22

ОбществоЗдоровье и среда

В Нижнекамске появится центр активного долголетия по образцу Альметьевска

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ОбществоЗдоровье и среда

В Нижнекамске появится центр активного долголетия по образцу Альметьевска

Фото: e-nkama.ru

В городе побывали медицинские эксперты из Казани, которые проверили ход реализации нацпроекта «Здравоохранение».

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске появится Центр активного долголетия по образцу Альметьевска. Об этом рассказала председатель профкома компании «ТАНЕКО» Гульнара Музипова, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Создание центра, который должен появиться в доме № 16 по проспекту Химиков, поддерживает группа компаний «Татнефть». Здесь пожилые люди будут заниматься физическими упражнениями на специальных тренажерах. Предполагается создать несколько групп, занятия при этом будут бесплатными.

Речь о новом центре зашла во время круглого стола с участием пенсионеров, организованного в ходе визита комиссии медицинских экспертов из Казани. Она проверила ход реализации в городе национального проекта «Здравоохранение».

«В Нижнекамском муниципальном районе уже работают два гериатрических кабинета, запланировано открытие третьего, планируем открыть и гериатрические койки», – отметил главный внештатный гериатр Минздрава РТ Рамиль Мухаматдинов.

Параллельно в консультационно-диагностической поликлинике вели прием специалисты Республиканской клинической больницы – ревматолог, эндокринолог, аллерголог, офтальмолог, тогда как в детской больнице пациентов принимали врач функциональной диагностики, кардиолог и травматолог-ортопед. В Камско-Полянской больнице врачи из столицы Татарстана провели маммографическое исследование.

«На сегодняшний день задача нижнекамского здравоохранения – укомплектование кадрами, чтобы сделать поликлинику более доступной. И, конечно, основные рекомендации – заниматься именно профилактической медициной, бережно и с любовью относиться к нашим пациентам», – подытожил результаты инспекционной поездки заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. 

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