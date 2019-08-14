Минниханов выступит на августовском совещании учителей Татарстана и посетит отдел полиции «Столбище»

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в августовском совещании педагогов Татарстана, которое будет посвящено повышению качества образования. Кроме этого руководитель республики планирует посетить отдел полиции «Столбище» и производственную площадку кооператива «Каусар» по переработке утиного мяса. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром Рустам Минниханов планирует встречу с руководством компании Wildberries. Которая состоится в Доме Правительства РТ. После этого руководитель республики направится в «Казань Экспо». «Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в пленарном заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки “Воспитание как фактор повышения качества образования”», – отметили в пресс-службе. Ожидается что Президент РТ выступит с заключительным словом, в котором определит задачи, стоящие перед системой образования Татарстана. Кроме этого, Рустама Минниханов по традиции вручит государственные награды отличившимся педагогам и директорам образовательных учреждений.

После совещания Президент РТ на территории «Казань Экспо» произведет торжественное вручение автомобилей подразделениям органов внутренних дел по Республике Татарстан и направится в отдел полиции «Столбище» отдела МВД России по Лаишевскому району, чтобы оценить выполненный капитальный ремонт здания. Ожидается, что руководителя республики будут сопровождать министр внутренних дел Татарстан Артем Хохорин и глава Лаишевского района Михаил Афанасьев.

Во второй половине дня Президент РТ планирует посетить производственную площадку кооператива «Каусар» по переработке утиного мяса, которое расположено в селе Никольское Лаишевского района. Ранее кооператив, где производят колбасные изделия и фасовку тушек стал обладателем гранта от Минсельхозпрода Татарстана.

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