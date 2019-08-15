Мухаметшин о Дне «Единой России» в Нижнекамске: С нижнекамцами непросто, но приятно работать

(Нижнекамск, 15 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Нижнекамском районе Татарстана прошел региональный партийный проект «День "Единой России"» с участием Председателя Государственного Совета РТ, секретаря татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарида Мухаметшина.

«Цель этого проекта — многоветорная. С одной стороны мы хотим проинформировать, как живет Татарстан, какие цели достигнуты, какие проблемы есть. С другой — услышать вас, узнать, что волнует крупные города и производства, обратить внимание на активизацию партийной составляющей нашей жизни и работы. Эти встречи позволяют нам быть ближе друг к другу и доверять друг другу», — отметил Мухаметшин на встрече с партийным активом Нижнекамского района.

На мероприятии собравшиеся смогли выразить свои пожелания по дальнейшему развитию города и района. К примеру, активистов интересовала судьба брошенных животных, появление экстрим-парка для занятия воркаутом и паркуром, а также создание нового плавательного бассейна для занятий водным поло и синхронным плаванием.

Отвечая на чаяния местных жителей, глава Нижнекамского района Айдар Метшин, заверил, что Нижнекамск может стать «пилотом» по созданию приют-центра по обращению с животными. Также обсуждается строительство нового 50-метрового бассейна и прорабатывается проект экстрим-парка, который планируется реализовать к 2021 году.

В рамках партийных проектов «Единой России» в Нижнекамском районе были развернуты 12 площадок, в том числе организован прием врачей, юристов, специалистов министерств и ведомств республики, сообщил Мухаметшин.

Кроме того, в этот день прошла Спартакиада по плаванию «Марафон здоровья», выставка и мастер-класс «Союза художников Татарстана», а также семинар для молодых педагогов «Школа наставничества». Нижнекамцы также поучаствовали в проектной сессии для социально-ориентированных некоммерческих организаций «Как реализовать свои идеи и получить грант» и в молодежных дебатах на тему «Моё право».

«Нижнекамцы — активные люди, с ними непросто, но приятно работать. Они прямолинейны в своих критических замечаниях, но поддерживают руководство города и республики в достижении многих целей, направленых на улучшение жизни», — заключил Мухаметшин.

Региональный партийный проект «День «Единой России» реализуется в Татарстане с 2004 года. В этот день депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия», руководители регионального отделения партии работают в одном из районов республики. Программа формируется с учетом анализа предложений и проблем, с которыми жители обращаются к депутатам и в общественные приемные партии.

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