Дети из татарских семей Европы исполнили национальные танцы на сцене римского амфитеатра

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Солисты студии «Сайдаш» научили детей из татарских семей Европы, отдыхающих в лагере Tatar camp for kids in Spain на испанском побережье, национальным танцам, сообщает пресс-служба общественной организации «Татары Бельгии».

Татарский лагерь в Испании работает уже четвертый год, принимая детей на 5-6 недель. С ними занимаются волонтеры «Татар Бельгии» и вожатые из РТ, стараясь научить подопечных родной речи, национальным традициям и сплоченности.

Для ребят провели несколько мастер-классов — по хореографии, особенностям национального костюма и другие. Свои результаты дети потом презентовали на двух площадках — во время празднования испанского Сабантуя на побережье Коста-Бланка и на древней сцене римского амфитеатра в Картахене.

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