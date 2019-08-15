В Елабуге начали строить новую школу на 1224 места

(Елабуга, 15 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге, в 4-м микрорайоне, стартовало строительство новой школы на 1224 места. Это самый большой микрорайон города, где имеется лишь одна школа, при этом она не вмещает всех школьников, несмотря на то, что дети учатся в две смены.

Образовательное учреждение расположится недалеко от детского сада № 39 «Килэчэк». Таких образовательных объектов за последние 10 лет в Елабуге не было. Это будет трехэтажная современная школа с двумя бассейнами. Она войдет в комплекс полилингвального образовательного центра.

«В этом году строители должны поднять фундамент и установить металлические каркасы здания, оставшиеся работы будут продолжены в следующем году. Это очень современная долгожданная школа с обучением на трех языках — русском, татарском и английском», — рассказал начальник управления образования Ривал Зарипов.

Кроме новой школы в состав полилингвального комплекса войдет детский сад на 220 мест, строительство которого уже приближается к завершению, а также детские сады №№ 35 и 39, начальная школа № 10.

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