Минэкологии РТ: Ликвидирована свалка возле торгового центра в Набережных Челнах

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Незаконная свалка мусора на Автозаводском проспекте в Набережных Челнах ликвидирована, а ее организатор оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Обращение о свалке мусора за торговым центром на Автозаводском проспекте Набережных Челнов поступило экологам от местных жителей. В результате выезда на место и обследования территории факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился. Площадь несанкционированного места складирования отходов составила 15 кв. метров», — сказано в сообщении.

По факту было проведено административное расследование по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». К ответственности привлечен владелец данного участка — индивидуальный предприниматель. Нарушитель оштрафован на 30 тыс. рублей.



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