Татарстан поборется за проект сербского производителя лекарств за 55 млн долларов

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстан прорабатывает возможность локализации в республике производства сербской фармацевтической компании. Интерес крупного зарубежного производителя к РТ возник в ходе I Всероссийского фармацевтического автопробега, организованного при участии Агентства инвестиционного развития РТ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

«В Российской Федерации он ищет площадку, мы планируем, что будем бороться за локализацию его в Татарстане. Инвестиции предварительно в размере 55 млн долларов», — сказал он.

Речь идет о полном цикле производства лекарств — от синтеза субстанций до упаковки продукта, добавил собеседник агентства.

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