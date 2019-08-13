Инвестор из Индии создаст в Татарстане производство активных лекарственных веществ

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Индийская компания «Фармгид» планирует инвестировать средства в производство активных субстанций для лекарств в Татарстане. Производство планируется разместить в Kazan Expo на площади 2 тыс. кв. метров. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

«Всевозможные санкции и внешние факторы могут нам подорвать доступ к лекарственным препаратам. Поэтому наша задача – перетащить сюда локализацию лекарств. Причем следует обеспечить как можно более широкий перечень наименований. В основном это жизненно важные лекарства», – пояснил он.

«Фармгид» поставляет в Россию 70% активных субстанций, поэтому локализация производства в республике поможет снизить логистические издержки для российских производителей, уверен Гайфуллин.

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