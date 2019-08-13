Татарстан убедил японскую биотехнологическую компанию локализовать производство в Kazan Expo

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Самым высокотехнологичным производством на базе медицинского промпарка в Kazan Expo может стать проект японской биотехнологической компании. Инвестор, название которого не называется, выбирал между Москвой и Казанью. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

«Нам удалось их склонить к тому, что локализация в Казани будет для них экономически интереснее. Наши уникальные сервисные услуги для производителей медицинских изделий: сопровождение процесса регистрации, создание собственной аккредитованной лаборатории, низкая аренда и так далее. Мы активно работаем над созданием процедуры специальной таможенной зоны (СТЗ). Она позволяет сокращать или вообще отменять таможенные платежи», – отметил он.

Это первое серийное производство компании, которая планирует поставлять товар по всему миру. Поэтому одним из преимуществ площадки стала близость к аэропорту, продолжил собеседник агентства.

Предварительная сумма инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. Медицинский промпарк в республике планирует привлечь около 10 млрд рублей к 2025 году, сообщало ранее ИА «Татар-информ».

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