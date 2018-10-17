Татар-информ

15 августа 2019, 08:00

Экономика и финансы

Медицинский промпарк в Kazan Expo намерен привлечь до 10 млрд рублей инвестиций к 2025 году

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Экономика и финансы

Медицинский промпарк в Kazan Expo намерен привлечь до 10 млрд рублей инвестиций к 2025 году

Фото: архив/Михаил Захаров, Султан Исхаков

В сентябре этого года власти Татарстана примут окончательное решение об организации промпарка на базе международного выставочного центра.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Медицинский промышленный парк Татарстана к 2025 году намерен привлечь около 10 млрд рублей инвестиций. В сентябре этого года власти республики примут окончательное решение об организации площадки на базе международного выставочного центра Kazan Expo. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин. 

«Площадь 64 тыс. квадратных метров очень тяжело заполнить наскоком, это же узкий сегмент, медицинский промышленный парк. Мы планируем прогнозно его заполнить на 100% до 2025 года при условии, что с 2020 года он будет передан в управление», — отметил он.

С 22 по 27 августа центр будет принимать Мировой чемпионат WorldSkills 2019. Ожидается, что участниками турнира в Казани станут более 1,3 тыс. конкурсантов.

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