Татар-информ

14 августа 2019, 23:54

Общество

Ретрочетверги в парке «Крылья Советов» продолжатся показом комедии «Мы из джаза»

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Общество

Ретрочетверги в парке «Крылья Советов» продолжатся показом комедии «Мы из джаза»

Киносеанс начнется в 8 часов вечера.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Завтра, 15 августа, в казанском парке «Крылья Советов» пройдет очередной кинопоказ под открытым небом, информация размещена в Instagram-аккаунте Дирекции парков и скверов. 

Гостям покажут советскую музыкальную комедию «Мы из джаза» 1983 года. Кинолента, снятая Кареном Шахназаровым, повествует о молодых людях, увлеченных джазовой музыкой и образовавших свою музыкальную группу. 

Киносеанс начнется в 8 часов вечера. 

Ретрочетверги продолжатся показом фильмов «Интердевочка» (22 августа) и «Человек с бульвара Капуцинов» (29 августа).

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