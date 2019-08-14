Ретрочетверги в парке «Крылья Советов» продолжатся показом комедии «Мы из джаза»

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Завтра, 15 августа, в казанском парке «Крылья Советов» пройдет очередной кинопоказ под открытым небом, информация размещена в Instagram-аккаунте Дирекции парков и скверов.

Гостям покажут советскую музыкальную комедию «Мы из джаза» 1983 года. Кинолента, снятая Кареном Шахназаровым, повествует о молодых людях, увлеченных джазовой музыкой и образовавших свою музыкальную группу.

Киносеанс начнется в 8 часов вечера.

Ретрочетверги продолжатся показом фильмов «Интердевочка» (22 августа) и «Человек с бульвара Капуцинов» (29 августа).

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