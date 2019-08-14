В школах России предложили ввести факультатив по киберспорту

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Институт развития Интернета предложил в качестве эксперимента ввести в российских школах факультативные занятия по киберспорту, сообщает ТАСС.

В пресс-служба Минпросвещения РФ отметили, что ведомство готово рассмотреть подобное предложение более детально.

«При этом отметим важность вопроса безопасности и здоровьесбережения детей, когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркивают, что в образовательном процессе активно используются игровые формы, включая внеурочные занятия и организацию допобразования.

Как рассказали в Институте развития Интернета, эксперимент возможно реализуют в 2020 — 2025 годах в ряде школ каждого региона страны. Важность подобной новации в ИРИ объяснили тем, что IT-индустрия нуждается в квалифицированных кадрах, дефицит в будущем будет только расти. Полученные навыки также помогут учащимся в дальнейшем в системе высшего образования.

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