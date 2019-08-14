Казанский ТЮЗ представят спектакль по повести Пушкина на Международном форуме древних городов

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Актеры Казанского ТЮЗа примут участие во втором Международном форуме древних городов, который проходит в Рязани, сообщает пресс-служба театра.

Фестиваль объединит свыше 40 творческих коллективов из разных стран, представляющих различные виды и жанры театрального искусства. Гости форума смогут увидеть множество театральных постановок на исторические темы, также состоится костюмированное «шествие древних городов» и гала-концерт с участием зарубежных и отечественных исполнителей.

Артисты из Казани представят на суд зрителей спектакль «Выстрел» по повести русского поэта и писателя Александра Пушкина (режиссер Туфан Имамутдинов).

Форум проходит с 14 по 18 августа под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Напомним, 2019 год объявлен в России Годом театра.

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