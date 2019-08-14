В Кукморском районе торжественно открыли новую спортивную площадку

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В деревне Нижняя Русь Кукморского района состоялось открытие универсальной спортивной площадки, построенной по республиканской программе, сообщает газета «Трудовая слава».

В торжестве приняли участие глава района Сергей Димитриев, начальник районного управления образования Роберт Мансуров, глава поселения Ринат Шамиев, гендиректор АО «Кукморагрохимсервис» Валерий Тимофеев и сельчане.

«Сегодня мы собрались на открытии в нашем районе 27-й спортивной площадки. Здесь каждый сможет заниматься спортом, укреплять свое здоровье», — сказал во время приветствия Сергей Димитриев.

В местной школе обучаются около 70 детей. В учебном заведении большое внимание уделяется спорту. Так, ребята после уроков ходят на секции по баскетболу и шахматам, занимаются национальной борьбой.

«Наши учащиеся занимают призовые места в спортивных соревнованиях не только по району, но и в масштабе республики. Для нас большая гордость — ежегодное проведение турнира на приз нашего земляка, Героя Советского Союза Петра Воробьева», — отметил директор Нижнерусской средней школы Ирек Гайнутдинов, выразив уверенность в том, что спортивная площадка не будет пустовать.

Торжество продолжилось флешмобом, после чего команды местной молодежи и учащихся школы сыграли в баскетбол.

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