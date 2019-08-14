Эксперты нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане назвали республиканские больницы лучшими

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Федеральные эксперты после проверки готовности Татарстана к выполнению нацпроекта «Здравоохранение» назвали республиканские больницы лучшими.

«Я всегда считал, что Татарстан — территория особенная. К сожалению, мне в последние три месяца приходилось практически каждый день находиться в больницах. У меня отец попал в больницу Москвы, и я ознакомился со всей системой работы. А это, пожалуй, одна из лучших клиник Москвы. Так вот: то, что мы увидели в Татарстане, намного лучше», — подчеркнул руководитель «Политической экспертной группы», автор «Индекса избираемости глав субъектов РФ» Константин Калачёв.

По мнению наблюдателей ОНФ, другим субъектам РФ есть чему поучиться у Татарстана.

«Я побывала во многих регионах России и могу сказать, что уровень инфраструктуры в системе здравоохранений Татарстана очень высок», — отметила эксперт центрального штаба ОНФ в сфере здравоохранения и общественного здоровья Гузель Улумбекова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.