Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Богатые флавоноидами, пигментами растительного происхождения, продукты, такие как яблоки и чай, способы снизить вероятность развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у курильщиков и злоупотребляющих алкоголем. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн в Австралии, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал EurekAlert!.

Ученые изучили данные 23-летнего наблюдения за рационом более 56 тыс. жителей Дании, которым на момент начала сбора сведений было от 52 до 60 лет. За это время более 4 тыс. подопытных скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как почти 6,3 тыс. умерли от рака.

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Важно употреблять различные флавоноидные соединения, содержащиеся в разных растительных продуктах и напитках. Это легко достижимо: одна чашка чая, одно яблоко, один апельсин, по 100 граммов черники и брокколи обеспечат широкий ассортимент этих соединений и в сумме дадут те самые 500 миллиграммов», – посоветовала ведущий автор исследования – доктор Никола Бондонно.

При этом медикам не удалось объяснить связь между потреблением флавоноидов и уменьшенным риском смерти от опасных заболеваний. Как правило, употреблявшие в больших количествах растительные пигменты, как правило, вели более здоровый образ жизни.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалисты выявили особо подверженных раку людей.

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