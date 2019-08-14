В Татарстане ищут родственников летчика, погибшего над Таманью в 1943 году

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Татарстане поисковики ищут родственников погибшего над Таманью в 1943 году летчика-истребителя – уроженца Казани Александра Леонидовича Крупнова. Об этом со ссылкой на представителей благотворительного фонда увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Берега Керченского пролива» сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Лейтенант 979-го истребительского авиационного полка Александр Крупнов 1918 года рождения пропал без вести 25 февраля 1943 года в районе Таманского залива. Пилотировавшийся им истребитель ЛаГГ-3 был сбит и, по словам очевидцев, упал в море.

В июле этого года на дне залива были обнаружены обломки истребителя этого типа. Поисковики уверены, что это именно самолет, которым управлял Крупнов.

Истребитель пока находится на дне моря, но в ближайшее время его планируют поднять на поверхность. Останки пилота передадут в Татарстан для захоронения, а самолет восстановят и установят как памятник погибшим летчикам в Темрюкском районе Краснодарского края.

«Родственников летчика Александра Леонидовича Крупнова просят откликнуться по номеру телефона 8-962-448-30-30», – отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

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