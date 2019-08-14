Татар-информ

14 августа 2019, 21:10

Общество

В шести районах Казани на время отключат электричество

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Общество

В шести районах Казани на время отключат электричество

Отключение света вызвано плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Завтра, 14 августа, часть жителей Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 8 до 17 часов отключат электроэнергию в частных домах Вахитовского района города по таким адресам, как ул. Демьяна Бедного, дд. 9 и 42, ул. Латыпова, дд. 66, 68, 70 и 72, ул. Мало-Пугачевский овраг, дд. 77 и 91, ул. Нахимова, дд. 2, 7, 8, 10–14, 16 и 17, ул. Хороводная, дд. 45, 47, 49, 53, 57, 59, 60, 62, 64, 66 и 70. В это же время в Ново-Савиновском районе без света останутся дома №№ 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30 и 32 по улице Абсалямова, №№ 7, 9 и 11 по улице Меридианная, №№ 58, 60, 62, 66 и 68 по улице Четаева, №№ 15, 17, 19 и 45 по улице Чистопольская.

С 8 до 20 часов не будет электричества в домах Кировского района по адресам: ул. 2-я Юго-Западная, д. 35, ул. Бабушкина, дд. 12–25, ул. Передовая, дд. 16–36, ул. Поперечно-Базарная, дд. 45–60 и ул. Ягодинская, дд. 23–37. В это же время отключение электроэнергии затронет Московский район по следующим адресам: ул. 2-я Юго-Западная, д. 36, ул. Блюхера, д. 9, ул. Воровского, дд. 17 и 19, ул. Восход, дд. 2 и 5, ул. Декабристов, дд. 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а и 186, пр. Ибрагимова, дд. 2, 4, 6, 83а, 85, 87 и 89, ул. Академика Королева, дд. 2, 4, 6 и 8, ул. Короленко, дд. 11 и 13, ул. Ленская, д. 5, ул. Шамиля Усманова, дд. 11а, 11б и 11в, ул. Черноморская, дд. 3, 5 и 9, ул. Энергетиков, д. 12, пр. Ямашева, дд. 11, 15 корп. 1 и 15 корп. 2.

В Приволжском районе отключат свет с 8 до 17 часов в домах №№ 6, 6а и 40а по улице Братьев Касимовых, №№ 16 и 16а по улице Даурская, №№ 89, 93 и 95 по улице Рихарда Зорге.

Коснется отключение и поселка Борисково – домов №№ 171б и 187 по улице Авнгардная, №№ 6, 8, 8 корп. 1 и 10 по улице Глазунова, а также расположенных по улицам 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Глазунова, Горийская, Десятидворная, Запорожская, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Прибрежная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая, Тульская и Цветочная. Не будет электричества и в поселках Мирный – в домах по 2-му Рубежному переулку и улицам 2-я Рубежная, 3-я Рубежная, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевская, 5-я Рубежная, Рубежная и Поповка – по улицам 1-я Тракторная и 4-я Тракторная.

В Советском районе же свет отключат с 9 до 18 часов в частных домах поселка Царицынский бугор по адресам: ул. Бахетле, дд. 40–58 и 45–67, переулок Бахетле, дд. 1–9 и 2–18, ул. Кристальная, дд. 55 и 55а.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании. 

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