«Рубин» оштрафован за фактическое исполнение Шароновым обязанностей главного тренера

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал казанский клуб «Рубин» за фактическое исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера. Об этом рассказал журналистам председатель комитета Артур Григорьянц, передает ТАСС.

Команда из столицы Татарстана оштрафована на 1 млн рублей, а самому специалисту придется выплатить еще 200 тыс. рублей, пояснил он.

В июле РФС разослал клубам Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги предупреждения о недопустимости демонстративного управления командой тренерами, не имеющими лицензии Pro. Нет ее и у Шаронова, поэтому официально наставником казанского клуба был назначен испанец Эдуардо Докампо.

«Мы получили письмо от генерального секретаря РФС Александра Алаева о фактическом выполнении старшим тренером ФК “Рубин“ Романом Шароновым функций главного тренера. Мы изучили материалы СМИ, видео и другие данные», – объяснил решение комитета Григорьянц.

«Рубин» после пяти туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. После гостевого поражения от «Краснодара» 10 августа казанскому клубу теперь предстоит домашняя встреча с тульским «Арсеналом» 18-го числа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.