Хэштег в честь WorldSkills Kazan установили у Казанского Кремля

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В преддверии мирового чемпионата рабочих профессий под станами Казанского Кремля сегодня установили хэштег #WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Новый арт-объект уже оценили жители и гости Казани – на фоне надписи получаются красивые фотографии с видом на Кремль», – отмечается в сообщении.

Хэштег дополнил появившиеся здесь до этого цветочные композиции в виде шаров и сердец, а также фигуры талисманов предстоящего чемпионата – Алмаза и Алтына, также составленные из цветов. Об их установке ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Он соберет более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые продемонстрируют свой профессионализм в 56 компетенциях.

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