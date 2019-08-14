На базе шести детсадов Татарстана создадут консультационные центры для поддержки семей с детьми

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году на базе шести детских садов создадут консультационные центры по региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

По словам главы Минобрнауки РТ, на организацию консультационных центров в рамках проекта будет направлено свыше 26 млн рублей. «Это федеральные грантовые средства отдельным организациям на оказание консультационных услуг. То есть средства пойдут на проведение консультаций для родителей детей в возрасте до семи лет по проблемам психологического, методического, педагогического сопровождения ребенка», – сказал он.

Министр добавил, что эти мероприятия будут проводиться детсадами, три из которых расположены в Казани, а еще три – в Набережных Челнах.

В этом году в рамках национального проекта «Образование» Татарстан принимает участие в реализации пяти федеральных проектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей».

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