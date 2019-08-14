Более 30 образовательных организаций РТ получат компьютерное оборудование по нацпроекту

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году 32 образовательные организации Татарстана получат по нацпроекту вычислительную технику, программное обеспечение и презентационное оборудование. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

В Татарстане реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», отметил глава Минобрнауки РТ. «Проект направлен на обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения 15 школ и 17 профессиональных образовательных организаций республики», – добавил он.

По словам министра, в текущем году на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в этих организациях будет направлено 57 млн рублей, в том числе 46,2 млн рублей из федерального бюджета и 10,8 млн – из республиканского.

«Это позволит улучшить реализацию образовательных программ и обеспечить участие этих организаций в онлайн-мероприятиях на вновь создаваемых электронных федеральных платформах», – подчеркнул Бурганов.

В региональном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2020 году будут участвовать 78 организаций Татарстана из числа школ и учреждений среднего профессионального образования.

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