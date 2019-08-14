У жителя села в Татарстане на чердаке бани полицейские обнаружили больше килограмма маковой соломы

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). У жителя села Чаксы Мамадышского района РТ на чердаке бани полицейские обнаружили больше килограмма маковой соломы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«8 августа при въезде в село Чаксы был задержан 54-летний местный житель. Во время досмотра у мужчины был обнаружен пакет с высушенными кустами растения мак», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские оправились к дому мужчины, где на чердаке бани нашли высушенные маковые кусты. Кроме того, на грядке возле дома были замечены два прорастающих куста запрещенного растения.

В общей сложности у мужчины было изъято более 1,2 кг маковой соломы. Его доставили в отдел полиции, где он полностью признал вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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