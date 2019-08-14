Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом. Он уже успел посетить комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В частности, Рустам Минниханов осмотрел парковую зону, ознакомившись с управлением, обеспечением и организацией работы объектов, а также побывал в парке Йылдыз и Мальтийском особняке.

Парк Йылдыз (Yıldız Parkı) – исторический парк в стамбульском районе Бешикташ, один из крупнейших в бывшей столице Турции. Он расположен в одноименном квартале.

Мальтийский особняк же находится на территории парка Йылдыз. Он был возведен в 1871 году в качестве части дворцового ансамбля Чираган архитектором Саркисом Бальяном. С 1997 года двухэтажное здание управляется муниципальной компанией Beltur мэрии Стамбула и используется в качестве социального объекта – муниципального ресторана.

Еще в 1994 году мэрия Стамбула запустила проект по созданию муниципальных социально ориентированных объектов и пространств в наиболее живописных районах города. Он нацелен на «создание сети ресторанов бюджетного ценового сегмента, а вокруг них – парков, игровых и развлекательных зон и иных социальных объектов в различных районах города, которые работали бы под управлением мэрии Стамбула», отмечается в сообщении.

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