Татар-информ

14 августа 2019, 18:10

Официальная хроникаОбщество

Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом

Рекомендуем

Официальная хроникаОбщество

Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом

Фото: архив

Президент РТ посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом. Он уже успел посетить комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В частности, Рустам Минниханов осмотрел парковую зону, ознакомившись с управлением, обеспечением и организацией работы объектов, а также побывал в парке Йылдыз и Мальтийском особняке.

Парк Йылдыз (Yıldız Parkı) – исторический парк в стамбульском районе Бешикташ, один из крупнейших в бывшей столице Турции. Он расположен в одноименном квартале.

Мальтийский особняк же находится на территории парка Йылдыз. Он был возведен в 1871 году в качестве части дворцового ансамбля Чираган архитектором Саркисом Бальяном. С 1997 года двухэтажное здание управляется муниципальной компанией Beltur мэрии Стамбула и используется в качестве социального объекта – муниципального ресторана.

Еще в 1994 году мэрия Стамбула запустила проект по созданию муниципальных социально ориентированных объектов и пространств в наиболее живописных районах города. Он нацелен на «создание сети ресторанов бюджетного ценового сегмента, а вокруг них – парков, игровых и развлекательных зон и иных социальных объектов в различных районах города, которые работали бы под управлением мэрии Стамбула», отмечается в сообщении. 

        Посмотреть эту публикацию в Instagram                  

С Мэром Казани посетили парк Йолдыз в Стамбуле. Будем создавать такие пространства и в нашей столице!

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Встреча с заводчанами, волейбол и оценка новой школы: Мухаметшин посетил Нижнекамск
Новости дня
18:40
В организации празднования Курбан-байрама в Татарстане приняли участие около тысячи волонтеров

Наиболее активными оказались добровольцы из Казани, Набережных Челнов и Азнакаева.

18:35
У жителя села в Татарстане на чердаке бани полицейские обнаружили больше килограмма маковой соломы

54-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он во всем сознался.

18:26
Летняя школа «Болгарский диалог культур» соберет 30 студентов из восьми стран мира

Международная летняя школа пройдет с 16 по 26 августа в кампусе Болгарской исламской академии.

18:10
Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом

Президент РТ посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула.

17:56
Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе

Сократить расходы на мобильный Интернет можно с помощью услуги «Безлимитный Интернет за границей».

17:42
В Татарстане потеплеет до +26 градусов

Ночью и утром местами по республике возможен туман.

17:25
«В "скорой" могут оказаться ваши близкие»: в Казани прошел рейд «Уступи дорогу»

Сегодня автоинспекторы вышли в очередной рейд, чтобы проверить, как часто водители уступают дорогу машинам скорой помощи.

17:20
Почти 90% обратившихся в Госархив РТ ищут документы о зарплате и о стаже работы

Необходимые для определения размера пенсии документы хранятся в архивах.

17:06
В Госархиве РТ для воспитанников летнего лагеря провели мастер-класс по генеалогии

В семинаре приняли участие 19 ребят, которым рассказали, как собирать информацию о предках, и показали старинные документы.

16:50
Каждый пятый часто используемый архивный документ в Татарстане переведут в цифровой формат

Госархив Татарстана оцифрует около 4,5 млн документов к концу 2020 года.

16:35
В акватории Казанки тушили условный пожар, вспыхнувший из-за столкновения двух судов

Во время учений, организованных в рамках подготовки к WorldSkills Kazan-2019, сотрудники МЧС, ГИМС и медики отрабатывали навыки спасения людей.

16:34
В Сабинском районе собрались трудоустраивать молодежь с помощью Telegram-канала

Организованная Минмолодежи Татарстана экспедиция «Автобус 14..30» побывала в Богатых Сабах.

16:22
В Алексеевском районе РТ после реконструкции возобновили движение по мосту через реку Актай

До реконструкции мост 1969 года постройки находился в аварийном состоянии.

16:14
Светлана Захарова рассказала, какие вопросы татарстанцы направляют в онлайн-сервис «Мой депутат»

Татарстанцы оставляют свои обращения на сайте «Мой депутат», по телефону горячей линии или в мобильных приемных «Единой России».

15:48
Встреча с заводчанами, волейбол и оценка новой школы: Мухаметшин посетил Нижнекамск

В рамках рабочей поездки Председатель Госсовета РТ побывал на заводе ЦМК-шин, в новой школе и в спортивном комплексе.

15:30
Фото начала ХХ века и фильм 1945 года: в Госархиве РТ открылась выставка из фонда Фарита Хабибуллина

Всего на выставке представлено около 50 собранных Фаритом Хабибуллиным документов, фотографий и афиш.

15:10
В Татарстане участок дороги Алексеевское – Высокий Колок в 2019 году реконструируют за 40 млн рублей

Полностью завершить реконструкцию участка автодороги с 10-го по 13-й км планируется в 2021 году.

14:58
В Татарстане напечатают шрифтом Брайля памятку и трафареты для голосования на выборах в Госсовет

Подготовкой материалов занимаются специалисты Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих

14:50
Айрат Хайруллин: «Надо бороться за спасение урожая и все силы пустить на его обмолот и заготовку»

Депутат Госдумы от Татарстана ожидает роста цен на продовольственную пшеницу на мировых рынках.

14:42
Протоколы результатов голосования на выборах в Госсовет РТ защитят QR-кодами

Выборы в парламент Татарстана станут первыми региональными выборами в РФ, где для защиты голосов будет использоваться метод QR-кодирования.

14:26
Федерация волейбола Набережных Челнов выделяет средства для создания семи профильных площадок

В ближайшее время в городе пройдут масштабные соревнования по пляжному волейболу, посвященные юбилею ПАО «КАМАЗ».

14:10
Журналистов РТ приглашают на конкурс по освещению нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»

Конкурсные работы будут приниматься вплоть до 1 декабря текущего года.

14:00
Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Финансовая организация удостоена премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала Global Finance.

13:55
Рынки акций резко прервали падение из-за ослабления торговой напряженности администрацией Трампа
13:54
МФЦ РТ на время прекратили прием заявлений на оформление водительских прав

Причиной решения ГИБДД Татарстана стало отсутствие бланков национального и международного водительских удостоверений.

События