Татар-информ

14 августа 2019, 17:56

ОбществоHi-Tech

Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе

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ОбществоHi-Tech

Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе

Сократить расходы на мобильный Интернет можно с помощью услуги «Безлимитный Интернет за границей».

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 первым в российском телекоме запустил LTE-роуминг на Кубе. Путешественникам теперь доступен высокоскоростной мобильный Интернет в сети 4G на крупнейшем острове Карибского бассейна.

В путешествиях за границей LTE-роуминг обеспечивает более высокие скорости при пользовании мобильным Интернетом, при этом стоимость услуг остается прежней. Сократить расходы на мобильный Интернет можно с помощью услуги «Безлимитный Интернет за границей».

Опция позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется Интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Путешественники смогут позвонить с Кубы в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

Директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин прокомментировал нововведение: «Нужен ли нашим клиентам LTE на Кубе? Безусловно, решили мы, изучив отчеты по роуминговой активности пользователей. Абоненты скачали на Острове свободы прошлым летом больше трафика, чем в некоторых европейских странах. Путешествующие на Кубу – это наша молодая и активная аудитория. Такие клиенты получают в отпуске массу впечатлений – и предпочитают быстро ими делиться, не дожидаясь доступа к Wi-Fi. Для них мы вводим “другое правило“: теперь, когда абоненты захотят выложить видео о своем отдыхе в Гаване, они смогут это сделать благодаря 4G-Интернету от Tele2».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 млн пользователей. Оператор лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни. 

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