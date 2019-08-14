Летняя школа «Болгарский диалог культур» соберет 30 студентов из восьми стран мира

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Третья международная летняя школа «Болгарский диалог культур» пройдет с 16 по 26 августа в кампусе Болгарской исламской академии. Ее участниками станут 30 студентов из восьми стран мира. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил профессор, заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Валерий Летяев.

«Школа дает возможность молодым людям поближе познакомиться, причем не только теоретически, но и в бытовых вопросах, с жизнью мусульман. Наша молодежь представлена студентами из разных стран, которые не привыкли, к примеру, находиться на территории академии в одежде, которая соответствует исламским традициям», – рассказал он.

По словам ученого, участниками летней школы этого года станут представители Афганистана, Китая, Сирии, Ирана, Азербайджана, Иордании, Таджикистана и России. Целью проекта является создание площадки для формирования толерантных отношений, культуры мира и сотрудничества, межнационального и межрелигиозного диалога. Организаторами летней школы выступают Фонд стратегического диалога и партнерства с исламским миром, Казанский университет и Болгарская исламская академия.

«Фонд стратегического диалога и партнерства с исламским миром – это исполнительный орган Группы стратегического видения “Россия – Исламский мир“, председателем которой является Президент РТ Рустам Минниханов. Группа стратегического видения была создана в 2006 году по инициативе Евгения Примакова и первого Президента РТ Минтимера Шаймиева после присоединения Российской Федерации к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. Тогда были обозначены основные направления деятельности группы, которая представляет собой инструмент мягкой силы, публичной дипломатии», – напомнила исполнительный директор Фонда стратегического диалога и партнерства с исламским миром Эльмира Садыкова.

По ее мнению, одной из главных опасностей современного мира является возможный раскол по культурно-цивилизационному принципу. Международная летняя школа, проводимая в Татарстане, является примером молодежной дипломатии и должна противодействовать реализации нежелательных вариантов развития событий.

«Площадка Болгарской исламской академии объединяет молодежь из Европы, мусульманских стран, России. Во второй раз в работе этой школы будут участвовать шакирды, которые учатся в Болгарской исламской академии. Программа международной летней школы весьма насыщена. Она включает познавательные элементы и элементы коммуникации. Студенты, обучающиеся в нашей школе, проживают в помещениях Болгарской исламской академии. Там проводятся основные лекционные занятия, тематические вечера. Финансирование учебы и проживания осуществляется фондом (Фондом стратегического диалога и партнерства с исламским миром – прим. Т-и)», – добавила Садыкова.

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