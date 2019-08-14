(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В акватории Казанки тушили условный пожар, вспыхнувший из-за столкновения двух судов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Во время учений, организованных в рамках подготовки к обеспечению безопасности во время проведения чемпионата Worldskills Kazan 2019, отрабатывались навыки по спасению пострадавших на воде и оказанию им первой помощи», – уточнили в МЧС.

По легенде, в акватории реки не смогли разъехаться два маломерных судна. После столкновения одна из лодок загорелась и ее течением прибило к камышам, после чего огонь перекинулся на сухую растительность. К тому же один из пострадавших очутился в воде.

На помощь терпящим бедствие отправились катер «Лидер-12ПМ» с установленным медицинским модулем и пожарно-спасательный катер «КС-110-39».

Спустя несколько минут у места ЧП уже были сотрудники ЗПСО № 2 и инспекторы ГИМС. Они подплыли к пострадавшему и бросили в его сторону спасательный канат, после чего ловко вытащили мужчину из воды и подняли на борт.

В это же время к месту аварии подошел пожарный катер, который с помощью водяных стволов стал тушить камыши. На подмогу пожарному катеру прибыл многоцелевой «Лидер», который в считанные минуты справился с условным возгоранием.

«Сегодня мы отработали те вводные, которые могут возникнуть во время проведения чемпионата мира. Если не осуществить мгновенного реагирования, пожар с лодки может перекинуться на камыши, а потом дойти и до близлежащих строений. С поставленной задачей в целом мы справились», – рассказал агентству Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов, который наблюдал за спасательной операцией.





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