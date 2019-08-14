Минэкологии РТ: За семь месяцев нарушения при обращении с отходами сократились на 10%

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). За семь месяцев текущего года инспекторы Минэкологии РТ составили 1864 административных материала в области обращения с отходами, что на 10% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров на межведомственном совещании по обеспечению законности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Заключать договоры с региональным оператором – обязанность всех организаций, у которых образуются твердые коммунальные отходы. Министерство проводит работу с организациями, которые не заключили договор. Выдаются предупреждения и предписания о необходимости заключения договора с региональным оператором на вывоз ТКО», – отметил спикер.

Факты несанкционированного размещения отходов выявляются в оперативном режиме и заносятся в геоинформационную систему ГИС «Экологическая карта». Эта информация открыто выложена в Интернете.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.