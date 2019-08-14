Елена Кривопатре

14 августа 2019, 17:25

Происшествия

«В "скорой" могут оказаться ваши близкие»: в Казани прошел рейд «Уступи дорогу»

Рекомендуем

Происшествия

«В "скорой" могут оказаться ваши близкие»: в Казани прошел рейд «Уступи дорогу»

Фото: Елена Кривопатре

Сегодня автоинспекторы вышли в очередной рейд, чтобы проверить, как часто водители уступают дорогу машинам скорой помощи.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С 6 августа ужесточили наказание для водителей, которые не уступают дорогу машинам спецслужб с включенными звуковыми спецсигналами и проблесковыми маячками – «скорой», пожарным и полиции. Раньше за подобное нарушение водителей штрафовали на 500 рублей либо лишали прав на срок до трех месяцев. Теперь нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до одного года.

«Согласно ПДД, водитель обязан уступить дорогу при приближении спецавтомобиля со включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. Помните, что эти машины едут спасать чьи-то жизни», – отметил заместитель начальника ГИБДД Казани Ильназ Валиев.

 

Сегодня автоинспекторы совместно с медиками скорой помощи вышли в очередной рейд, чтобы проверить, насколько это правило соблюдается водителями.

Карета «скорой» выехала на дороги города в сопровождении двух патрульных машин. Почти сразу же был остановлен первый нарушитель на «Субару». Водитель иномарки стал убеждать инспекторов ГИБДД, что просто не заметил машину «скорой». Тем не менее, автоинспекторы выписали мужчине штраф.

Через некоторое время полицейским попался еще один водитель-нарушитель. Владелец «Хендэ» также утверждал, что не заметил машину медиков.

«Я услышал только звуковой сигнал, саму машину не видел. Вообще всегда стараюсь пропускать спецслужбы. Я слышал много историй, как врачи не могли доехать до места, потому что их не пропустили другие водители», – рассказал водитель иномарки Руслан Абдрахманов.

О том, что теперь штрафы выросли, мужчина не знал. Но сказал, что, по его мнению, после этого водители начнут пропускать «скорые» гораздо чаще. На этого водителя также составили протокол.

Водитель «скорой» Рустам Садыков, который участвовал сегодня в рейде, поделился, что в последнее время проблем на дорогах стало меньше.

«После открытия новых дорожных развязок стало намного комфортнее ездить по дорогам. Многое зависит от плотности потока движения. За 12 лет работы ситуации бывали разные, но мы всегда вовремя доставляли пациентов в стационар и приезжали к больному – инцидентов не было», – рассказал он.

Рустам Садыков обратился ко всем водителям с просьбой не пренебрегать правилами и в любой ситуации уступать дорогу машинам спецслужб.

«Будьте всегда внимательнее на дорогах, ведь в карете "скорой" могут оказаться ваши близкие», – сказал он.

За этот год сотрудники ГИБДД уже оштрафовали 17 водителей за подобные нарушения. В прошлом году эта цифра была немного выше – за аналогичный период было выписано 19 штрафов.


 

 

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В акватории Казанки тушили условный пожар, вспыхнувший из-за столкновения двух судов
Новости дня
18:40
В организации празднования Курбан-байрама в Татарстане приняли участие около тысячи волонтеров

Наиболее активными оказались добровольцы из Казани, Набережных Челнов и Азнакаева.

18:35
У жителя села в Татарстане на чердаке бани полицейские обнаружили больше килограмма маковой соломы

54-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он во всем сознался.

18:26
Летняя школа «Болгарский диалог культур» соберет 30 студентов из восьми стран мира

Международная летняя школа пройдет с 16 по 26 августа в кампусе Болгарской исламской академии.

18:10
Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом

Президент РТ посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула.

17:56
Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе

Сократить расходы на мобильный Интернет можно с помощью услуги «Безлимитный Интернет за границей».

17:42
В Татарстане потеплеет до +26 градусов

Ночью и утром местами по республике возможен туман.

17:25
«В "скорой" могут оказаться ваши близкие»: в Казани прошел рейд «Уступи дорогу»

Сегодня автоинспекторы вышли в очередной рейд, чтобы проверить, как часто водители уступают дорогу машинам скорой помощи.

17:20
Почти 90% обратившихся в Госархив РТ ищут документы о зарплате и о стаже работы

Необходимые для определения размера пенсии документы хранятся в архивах.

17:06
В Госархиве РТ для воспитанников летнего лагеря провели мастер-класс по генеалогии

В семинаре приняли участие 19 ребят, которым рассказали, как собирать информацию о предках, и показали старинные документы.

16:50
Каждый пятый часто используемый архивный документ в Татарстане переведут в цифровой формат

Госархив Татарстана оцифрует около 4,5 млн документов к концу 2020 года.

16:35
В акватории Казанки тушили условный пожар, вспыхнувший из-за столкновения двух судов

Во время учений, организованных в рамках подготовки к WorldSkills Kazan-2019, сотрудники МЧС, ГИМС и медики отрабатывали навыки спасения людей.

16:34
В Сабинском районе собрались трудоустраивать молодежь с помощью Telegram-канала

Организованная Минмолодежи Татарстана экспедиция «Автобус 14..30» побывала в Богатых Сабах.

16:22
В Алексеевском районе РТ после реконструкции возобновили движение по мосту через реку Актай

До реконструкции мост 1969 года постройки находился в аварийном состоянии.

16:14
Светлана Захарова рассказала, какие вопросы татарстанцы направляют в онлайн-сервис «Мой депутат»

Татарстанцы оставляют свои обращения на сайте «Мой депутат», по телефону горячей линии или в мобильных приемных «Единой России».

15:48
Встреча с заводчанами, волейбол и оценка новой школы: Мухаметшин посетил Нижнекамск

В рамках рабочей поездки Председатель Госсовета РТ побывал на заводе ЦМК-шин, в новой школе и в спортивном комплексе.

15:30
Фото начала ХХ века и фильм 1945 года: в Госархиве РТ открылась выставка из фонда Фарита Хабибуллина

Всего на выставке представлено около 50 собранных Фаритом Хабибуллиным документов, фотографий и афиш.

15:10
В Татарстане участок дороги Алексеевское – Высокий Колок в 2019 году реконструируют за 40 млн рублей

Полностью завершить реконструкцию участка автодороги с 10-го по 13-й км планируется в 2021 году.

14:58
В Татарстане напечатают шрифтом Брайля памятку и трафареты для голосования на выборах в Госсовет

Подготовкой материалов занимаются специалисты Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих

14:50
Айрат Хайруллин: «Надо бороться за спасение урожая и все силы пустить на его обмолот и заготовку»

Депутат Госдумы от Татарстана ожидает роста цен на продовольственную пшеницу на мировых рынках.

14:42
Протоколы результатов голосования на выборах в Госсовет РТ защитят QR-кодами

Выборы в парламент Татарстана станут первыми региональными выборами в РФ, где для защиты голосов будет использоваться метод QR-кодирования.

14:26
Федерация волейбола Набережных Челнов выделяет средства для создания семи профильных площадок

В ближайшее время в городе пройдут масштабные соревнования по пляжному волейболу, посвященные юбилею ПАО «КАМАЗ».

14:10
Журналистов РТ приглашают на конкурс по освещению нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»

Конкурсные работы будут приниматься вплоть до 1 декабря текущего года.

14:00
Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Финансовая организация удостоена премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала Global Finance.

13:55
Рынки акций резко прервали падение из-за ослабления торговой напряженности администрацией Трампа
13:54
МФЦ РТ на время прекратили прием заявлений на оформление водительских прав

Причиной решения ГИБДД Татарстана стало отсутствие бланков национального и международного водительских удостоверений.

События