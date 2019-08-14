(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С 6 августа ужесточили наказание для водителей, которые не уступают дорогу машинам спецслужб с включенными звуковыми спецсигналами и проблесковыми маячками – «скорой», пожарным и полиции. Раньше за подобное нарушение водителей штрафовали на 500 рублей либо лишали прав на срок до трех месяцев. Теперь нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до одного года.

«Согласно ПДД, водитель обязан уступить дорогу при приближении спецавтомобиля со включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. Помните, что эти машины едут спасать чьи-то жизни», – отметил заместитель начальника ГИБДД Казани Ильназ Валиев.

Сегодня автоинспекторы совместно с медиками скорой помощи вышли в очередной рейд, чтобы проверить, насколько это правило соблюдается водителями.

Карета «скорой» выехала на дороги города в сопровождении двух патрульных машин. Почти сразу же был остановлен первый нарушитель на «Субару». Водитель иномарки стал убеждать инспекторов ГИБДД, что просто не заметил машину «скорой». Тем не менее, автоинспекторы выписали мужчине штраф.

Через некоторое время полицейским попался еще один водитель-нарушитель. Владелец «Хендэ» также утверждал, что не заметил машину медиков.

«Я услышал только звуковой сигнал, саму машину не видел. Вообще всегда стараюсь пропускать спецслужбы. Я слышал много историй, как врачи не могли доехать до места, потому что их не пропустили другие водители», – рассказал водитель иномарки Руслан Абдрахманов.

О том, что теперь штрафы выросли, мужчина не знал. Но сказал, что, по его мнению, после этого водители начнут пропускать «скорые» гораздо чаще. На этого водителя также составили протокол.

Водитель «скорой» Рустам Садыков, который участвовал сегодня в рейде, поделился, что в последнее время проблем на дорогах стало меньше.

«После открытия новых дорожных развязок стало намного комфортнее ездить по дорогам. Многое зависит от плотности потока движения. За 12 лет работы ситуации бывали разные, но мы всегда вовремя доставляли пациентов в стационар и приезжали к больному – инцидентов не было», – рассказал он.

Рустам Садыков обратился ко всем водителям с просьбой не пренебрегать правилами и в любой ситуации уступать дорогу машинам спецслужб.

«Будьте всегда внимательнее на дорогах, ведь в карете "скорой" могут оказаться ваши близкие», – сказал он.

За этот год сотрудники ГИБДД уже оштрафовали 17 водителей за подобные нарушения. В прошлом году эта цифра была немного выше – за аналогичный период было выписано 19 штрафов.





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