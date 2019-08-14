Татар-информ

14 августа 2019, 16:14

Политика

Светлана Захарова рассказала, какие вопросы татарстанцы направляют в онлайн-сервис «Мой депутат»

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Политика

Светлана Захарова рассказала, какие вопросы татарстанцы направляют в онлайн-сервис «Мой депутат»

Фото: Рамиль Гали/архив

Татарстанцы оставляют свои обращения на сайте «Мой депутат», по телефону горячей линии или в мобильных приемных «Единой России».

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Региональной общественной приемной «Единой России» прошло дежурство председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике, кандидата в депутаты Госсовета РТ шестого созыва Светланы Захаровой. Кандидат отвечала на вопросы жителей республики через онлайн-сервис «Мой депутат».

«Я дежурю уже второй раз и могу отметить, что поток обращений увеличивается, люди знают о сервисе. О возможности оставить обращение в электронном виде мы напоминаем и на встречах с населением, чтобы все, кто не успел озвучить свои вопросы или предложения, могли получить обратную связь от кандидатов по телефону», — отметила Светлана Захарова. Татарстанцы оставляют свои обращения на сайте «Мой депутат», по телефону горячей линии или в мобильных приемных, которые посещают отдаленные и густонаселенные районы республики.

«Этот сервис полезен не только заявителям, но и депутатам. Граждане дают предложения, которые мы будем прорабатывать как на уровне республики, так и на федеральном уровне», — сказала Захарова.

По словам председателя Комитета по социальной политике, к ней чаще всего обращаются с вопросами здравоохранения, льготного лекарственного обеспечения, льготного проезда для пенсионеров. Со своими предложениями по льготному проезду для пенсионеров члены фракции «Единая Россиия» в Госсовете РТ планируют обратиться в Кабинет министров Татарстана.

Во время прошлого дежурства к кандидату обратились по поводу закрытия ряда пивных заведений. Захарова отметила, что эта тема прорабатывалась депутатами пятого созыва, сейчас вопрос находится на контроле.

Как действующий депутат Светлана Захарова берет в работу вопросы жителей Набережных Челнов. Это капремонт многоквартирных домов, благоустройство придомовых территорий, вырубка деревьев и многое другое.

Дежурство в общественной приемной «Единой России» несут и другие партийцы. Депутат Госсовета РТ пятого созыва, председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева отметила, что к ней часто обращаются с личными вопросами. Это и социальная ипотека, и займы, и вопросы трудовых отношений. Свое дежурство провел и артист Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, кандидат в депутаты Госсовета РТ от «Единой России» Рамиль Тухватуллин. «Очень важно, что в процессе общения мы слышим эмоции человека. Я начал обзванивать жителей Татарстана, обратившихся в партию с вопросами в области культуры и искусства. Радует активная гражданская позиция людей. Народ слышит, понимает, когда общаешься с ним не на бюрократическом языке. Мы должны быть партией реальных дел, я считаю, что сейчас выбрана абсолютно правильная стратегия», — отметил Тухватуллин.

На сегодняшний день сервис «Мой депутат» собрал более 4 тыс. наказов и предложений от жителей республики. Большая часть из них касается благоустройства, строительства дорог, ЖКХ и социальной политики. На вопросы татарстанцев ответили уже 50 кандидатов в депутаты от «Единой России».

Активное общение с избирателями сейчас ведут и представители других партий. Например, активисты регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» строят предвыборную кампанию на трех основных направлениях: образовании, экологии и борьбе с коррупцией. Кроме того, кандидаты намерены благоустраивать поселки городского типа.

Представители планируют делать акцент на выборах в Госсовет РТ на «десяти сталинских ударах». По словам лидера регионального отделения партии в Татарстане Альфреда Валиева, коммунисты готовят предвыборные ролики с Че Геварой, Уго Чавесом и Фиделем Кастро.

Осенние выборы в Госсовет РТ пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В них примут участие ряд политических партий, в том числе парламентские — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Кроме этого, ЦИК РТ зарегистрировал списки непарламентских партий, таких как «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Партия Роста».

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