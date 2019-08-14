В Алексеевском районе РТ после реконструкции возобновили движение по мосту через реку Актай

(Алексеевский район, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Алексеевском районе Татарстана провели реконструкцию моста через реку Актай на автодороге Алексеевское – Высокий Колок. Стоимость проведенных работ составила 158,4 млн рублей.

«Мост находится на 26-м км автодороги Алексеевское – Высокий Колок. Эта дорога соединяет Татарстан с Самарской и Ульяновской областями, интенсивность движения здесь очень велика. Старый мост уже не выдерживал динамические нагрузки, поэтому в прошлом году было принято решение о его реконструкции, и в этом году за короткие сроки провели все работы», – рассказал заместитель директора ООО «Мостовик» Ринат Салихов.

Начальник отдела содержания мостовых сооружений «Главтатдортранса» Айрат Галиуллин добавил, что в 2018 году этот мост был признан аварийным. «Происходило разрушение балок. Старый мост был полностью разобран и построен новый трехпролетный мост с металлическими балками и бетонной плитой», – отметил он.

Длина моста составляет 83,2 метра, ширина – 12,3 метра. Проезжая часть имеет две полосы движения по 3,5 метра каждая. Со стороны моста построен тротуар шириной 0,75 метра. В ходе реконструкции на мосту были установлены 106 погонных метров перильного ограждения и 300 погонных метров барьерного металлического ограждения. Нормативный срок службы сооружения равняется 70 годам.

«Здесь установлены очистные сооружения для очистки водосбросов, а также был возмещен экологический ущерб в виде выпуска мальков рыбы в реку Актай. При строительстве моста было перекрыто русло реки, что затрудняет проход рыбы к нерестилищам, поэтому в проектно-сметной документации предусмотрено возмещение рыбоущерба. Установлена также система “Электропастух“ для запрета доступа животных к водоему, чтобы они не пострадали», – сообщил Айрат Галиуллин.

При строительстве для гидроизоляции, повышения водонепроницаемости бетона и замедления коррозии стальной арматуры были использованы современные материалы.

До реконструкции мост 1969 года постройки находился в аварийном состоянии. В частности, во втором пролете моста четыре балки из пяти имели вертикальные сквозные трещины в ребрах на всю высоту с раскрытием от 3 до 5 сантиметров. Была оголена арматура, и в местах трещин образовался видимый перелом балок. Движение автотранспорта по мосту было закрыто, машины следовали по объездному маршруту.

Строительно-монтажные работы выполнены за счет республиканских средств в рамках программы дорожных работ на 2019 год.

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