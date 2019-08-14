Встреча с заводчанами, волейбол и оценка новой школы: Мухаметшин посетил Нижнекамск

(Нижнекамск, 14 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин посетил Нижнекамский район Татарстана с рабочей поездкой. Он успел пообщаться с работниками завода цельнометаллокордных шин и проинспектировать строящуюся школу, а также открыл матч городского турнира по волейболу.

«Прошли несколько встреч и бесед. Впечатляет и внешний облик города – видны разительные положительные перемены. Нижнекамск – индустриальный центр, точка роста экономики Республики Татарстан, как и ряд других крупных городов, где сконцентрирована экономически выгодная промышленность с конкурентоспособной продукцией», – отметил спикер Госсовета РТ.

В рамках рабочего визита в Нижнекамский район Председатель Госсовета РТ посетил завод ЦМК-шин и встретился с работниками предприятия. На встрече трудовым коллективом Мухаметшин не только обсудил вопросы, связанные с производством, но и узнал о насущных проблемах работающих здесь людей.

Например, приемщик сырья Шаира Соловьева попросила ускорить строительство детского сада и школы в новом 34-м микрорайоне города. Глава Нижнекамского района Айдар Метшин в ответ заверил, что проект строительства детсада и школы в этом районе уже готовится.

Следующим пунктом рабочей поездки стала спортивная школа «Батыр», где состоялся мастер-класс от игроков женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» – мастера спорта международного класса Анастасии Самойленко (Шляховой) и мастера спорта Ольги Бирюковой. Также здесь прошел матч по волейболу между сборной спортшколы и студенческой командой Нижнекамска.

По словам главы татарстанского парламента, волейбол является самым интеллигентным видом спорта, и он активно развивается в республике. Мухаметшин призвал нижнекамцев поднять его на новый уровень, чтобы как можно больше татарстанских спортсменов стали известны по всей России.

Также Председатель Госсовета РТ посетил строящуюся школу в 45-м микрорайоне Нижнекамска, которая примет учеников уже в этом сентябре, и встретился с активистами из числа родителей будущих учеников. Школа строится в соответствии с наказами жителей города, которые поступили еще в ходе избирательной кампании в Госсовет V созыва, подчеркнул он.

«Меня радует, что в новой школе уже набралось целых 11 первых классов – это много, и это здорово! Здесь будут закладываться будущие успехи нашей республики. Растите счастливых, здоровых и умных детей, а мы будем способствовать решению ваших проблем!» – заключил Фарид Мухаметшин.

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