Итоги первого «мусорного» рейда в Казани: проверены 64 машины и выявлено шесть нарушений

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Первый рейд по проверке транспортных средств, перевозящих твердые коммунальные отходы на полигон ТБО «Восточный», провели инспекторы Минэкологии РТ совместно с сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РТ и Управления ГИБДД МВД по РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Транспортные средства проверили на наличие маркировки о классе опасности, лицензии на перевозку отходов, а также на допуск к работе с отходами. За восемь часов работы сотрудниками государственных служб проверено 64 транспортных средств, выявлено шесть нарушений. Данные будут переданы в управление Росприроднадзора», – сказано в сообщении.

Все виновники будут привлечены к административной ответственности. Штраф за соответствующее нарушение для должностных лиц составляет от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 до 250 тыс. рублей.

«Вывоз мусора должен производиться строго по лицензии, все без исключения должны заключить договор с регоператором. Главная задача – навести порядок в сфере вывоза и утилизации отходов», – напоминает пресс-служба Минэкологии РТ.

Аналогичные мероприятия в скором времени пройдут и в других районах республики. При этом разнообразные экологические рейды экологи Татарстана проводят на постоянной основе.

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